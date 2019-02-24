İpek Açar, Kayahan’ı aldattı mı?
Nişanlısı Alper Kömürcü ile evli olduğu dönemde birlikte olduğu iddia edilen Açar, “Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum” dedi. Açar, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırladığı, YouTube'da yayınlanan ‘Magazin Noteri' programına konuk oldu.
İPEK AÇAR’DAN YALANLAMA
Şarkıcı, nişanlısı Alper Kömürcü'yle rahmetli eşi Kayahan yaşarken ilişki yaşadığı iddialarını yalanladı.
CİDDİYE ALMADIM
“Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum. Hayatıma girdiği için şükrediyorum”