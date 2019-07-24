İpek Altınbaşak Farina Kimdir? En Zayıf Halka Sunucusu İpek Altınbaşak Farina kaç yaşında?

Akademik geçmişi ile adından söz ettiren İpek Altınbaşak Farina son olarak En Zayıf Halka yarışması ile gündeme geldi. Peki En Zayıf Halka Sunucusu İpek Altınbaşak Farina Kimdir? İpek Altınbaşak Farina kaç yaşında?

İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KİMDİR?

Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etmiş ve başarıyla bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi için yurt dışına giden ve Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamlamıştır.

Amerika'daki okul bitince Türkiye'ye yeniden dönen ve gıda-temizlik konusunda en bilindik markalardan birisi olan Unilever A. Ş. Gıda grubunda bir süre çalışmış ve müdür olarak görev yapmıştır. Çevreye olan düşkünlüğü ve titizliği nedeniyle çeşitli projeler hazırlamış olan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina “Rama Cansuyu” projesi, United Nations tarafından “Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi” seçilerek ödül almıştır. Daha sonra Komili Holding'de Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama doktorasını 2004 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır.

2004 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altınbaşak Farina, 2005 ve 2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür olarak görev yapmış ve üniversitenin temellerinde çalışmış başarılı bir öğretim üyesidir. Daha sonra Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını da alan İpek Altınbaşak Farina halen Bahçeşehir Üniversitesinde görev yapmaya devam ediyor.

2017 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina okulda en başarılı addedilen isimlerden birisidir.