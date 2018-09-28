İpek Bilgin kimdir? Usta tiyatrocu İpek Bilgin’in hayatı…

Tiyatro oyuncusu, tiyatro yönetmeni, çevirmen İpek Bilgin, 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde oynayan İpek Bilgin'i gelin daha yakından tanıyalım...

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Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Özcan Deniz’in canlandırdığı Faruk Baran’ın annesi Esma Baran karakterine hayat veren İpek Bilgin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İpek Bilgin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İPEK BİLGİN KİMDİR?

İpek Bilgin 24 Mart 1956 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı; Fatma İpek Bilgin’dir. Aslında tiyatro oyuncusudur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde dersler vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Aynı zamanda çevirmenlik ve tiyatro yönetmenliği de yapan İpek Bilgin, Eric Morris ve Joan Hotchkis’in “Rol Yapmayın Lütfen” kitabı ile Eric Morris’in “Fütursuz Oyunculuk Oyunculukta İşçilik Süreci” kitaplarını İngilizceden Türkçeye çevirdi.

2005 yılında Hırsız Polis dizisi ile televizyon dünyasına adım atmıştır. Bıçak Sırtı, Ezel, 20 Dakika ve Maral gibi dizilerde oynayan İpek Bilgin ayrıca; Kelebeğin Rüyası, Hükümet Kadın, Hokkabaz ve İki Genç Kız filmlerinde de rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Esma Boran karakterine hayat vermektedir. Bilgin, halen kendisi gibi tiyatrocu olan kızı Çağ Çalışkur'un kurduğu, Craft Oyunculuk Atölyesinde dersler vermektedir. İpek Bilgin, 1.58 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

İpek Bilgin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Esma) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Güzin) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (İsmet) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Maral (Canan) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Emine) (Sinema Filmi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer’in Annesi) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Süreyya) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Bedriye) (TV Dizisi)

2012 – Karnaval (Gülay) (Sinema Filmi)

2012 – Hükümet Kadın (Kamuran) (Sinema Filmi)

2010 – Yaprak Dökümü 5. Sezon (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Ezel (Meliha Uçar) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Rana) (TV Dizisi)

2006 – Çinliler Geliyor (Leyla) (Sinema Filmi)

2006 – Hokkabaz (Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (Mahide) (TV Dizisi)

2004 – 2 Genç Kız (Eczacı) (Sinema Filmi)

Tiyatro Oyunları:

2012 – Uğrak Yeri – Craft Tiyatro

2011 – Festen/Kutlama – Dotkoleksiyonda

2009 – Pornografi – Tiyatro Dot

2008 – Vur Yağmala Yeniden serisinin 5. oyunu – Aşk İçin Her Şeyi Yaparım Ama Bunu Yapamam – Marion

2008 – Vur Yağmala Yeniden serisinin 6. oyunu – Ana

2007 – Savaş İkinc iPerdede Çıkacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 – Sıradan Bir Gün

1998 – Geyikler Lanetler – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Gılgameş – Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 – Çamaşır Hane – Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 – Sıla (oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 – Buzcu Geliyor – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Karar Kimin – Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Tiyato Oyunları:

2005 – İkinci Caddenin Mahkumu – Eskişehir Şehir Tiyatroları

2004 – Peynirli Yumurta – Bursa Devlet Tiyatrosu

Ödülleri:

2000 – 48. Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Aylin Damcığlu ile birlikte paylaştı)

45'lik plakları:

1978 – Sevgin Yeter Bana / Sevda Sona Ermesin

1979 – Kara Sevda Yüzünden / Hiçbir Çiçek Açmasın