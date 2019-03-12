İpek Erdem kimdir? İpek Erdem nereli ve kaç yaşında?

İpek Erdem, 1984 doğumludur. 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteri ile hafızalara kazınan İpek Erdem hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... İpek Erdem nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Şermin karakterini canlandıran İpek Erdem hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İpek Erdem kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İPEK ERDEM KİMDİR?

İpek Erdem, 1984 yılında Bursa’da doğmuştur. Baba tarafından aslen Elazığ’lıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosunda Kazım ile Havva, Osmaniye Kültür Merkezinde ise Hansel ve Gratel adlı oyunlarda yer aldı. İlk oyuncululuk deneyimini Hayat Bilgisi dizisi ile yaşayan İpek Erdem, Karınca Yuvası, Aşk Kapıyı Çalınca, Elveda Rumeli, Aman Annem Görmesin, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin ve Eve Dönüş dizilerinde rol almıştır. İpek Erdem şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Şermin karakterine hayat vermektedir. İpek Erdem, 1.70 metre boyunda ve 55 kilodur.

İpek Erdem’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Şermin) (TV Dizisi)

2017 – Semur: Şeytanın Kabilesi (Merve) (Sinema Filmi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Beril) (Sinema Filmi)

2015 – Eve Dönüş (Canan) (TV Dizisi)

2013 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (Münevver) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Beş Şehir (Mehtap) (Sinema Filmi)

2008 – Aman Annem Görmesin (Burcu) (TV Dizisi)

2007 – Elveda Rumeli (Nevreste) (TV Dizisi)

2007 – Aşk Kapıyı Çalınca (Ela) (TV Dizisi)

2006 – Karınca Yuvası (Mine) (TV Dizisi)

2003-2006 – Hayat Bilgisi (Gamze) (TV Dizisi)