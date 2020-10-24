İpek Erdem’in son halini görenler tanıyamadı

Bir döneme damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem imajını değiştirdi. 'Barbie Gamze' karakteriyle yıldızı parlayan Erdem, "Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan ‘Hayat Bilgisi’nde ‘Barbie Gamze’ karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, yeni imajını paylaştı. 36 yaşındaki Erdem, beyazlayan saçlarını 3 numara diye tabir edilen kısalıkta kestirdi.

Erdem paylaştığı fotoğraflarda, ona şöhret kapısını aralayan Hayat Bilgisi dizisi, yaşantısı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdem yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

* Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne ‘Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin’ gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi.

* Ben de devam eden belirsizlik içinde yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum.

* Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı…

* Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir ‘Barbie’ olmuştum… Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım. Ama sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye ‘Barbie’ lakabıyla çok da güzel, naif, öğretici, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece memnunum.

* Açıkçası işin şan, şöhret kısmı ilgilendirmedi beni. Asla yapmam gerekiyor diye bir şeyi yapamadım. Denediysem de vazgeçmem uzun sürmedi. Ama uzun yıllar maalesef dizide oynamak zorunda hissettim kendimi ve bu bence günümüz oyuncularının yaşadığı ciddi stres kaynağı.

* Sanki dizi yapmazsak aç kalırmışız gibi bir anksiyete var. Halbuki yapmamız gereken çok şey var. Kendimi bildim bileli beni tek ilgilendiren şey sanat ve işimi iyi yapmak için kafa patlatmak oldu… Hele ki çok kıymetli bir okulda okurken bu karmaşada her zaman önceliği ona verdim.

* Bunu birçok işin ehli insanlar saçma buldu. Halbuki ben bir taraftan kız çocuklarının okulda taklit ettiği bir örneğe dönüştüğüm için kendimi sorumlu hissediyor, daha iyi bir oyuncu olmak için çalışıyor, altından kalkamayacağımı hissettiğim işleri kabul etmiyordum özellikle de sizin için…

* Tüm bunların yoğunluğu beni kendime attı, 21 yaşımda ilk defa bunalıp, tek başıma çıktığım bir tatilde kendimi sevmem ve tamamen içimden gelen sesi dinlemem gerektiğini anladım. O gün bu gündür kendimle hemhâlim…

* Ne diyordum ‘Şimdi hayatım, tercihlerim, yolum tamam…’ 15 senelik yolumda toplumsal ve evrensel bilincin bana ait olmayan neyi varsa bir heykeltraş gibi üstümde kıra kıra ilerledim ve sonunda İpek’e o kadar kafi bir şekilde ulaştım ki gerçekten fiziksel olarak da ben kimim görmek istedim.

* Kafamın şekli nasıl, saçımın beyazları nerede? Bu tamamlanmamın Kaş’ta annemin yanında olması çok manidar değil mi? Onunla beraber kim bilir kaçıncıya ama tam olarak yoluna girmiş İpek olarak yeniden doğuşum…

* Hepimiz gibi çok bedel ödedim. Şükür ki geldiğim noktada mükemmel bir nizamın olduğuna tam güveniyor ve teslimim. Bu yüzden genel olarak huzurluyum. Anlık nadir korku ve kaygılar ancak bana ne yapmam gerektiği mesajını veriyor ve yapıyorum…

* Her geçen yıl arınıp, kabul edip, bedelini ödeyip, kendi yoluma girdikçe o yoldaki insanlarla karşılaştım. Şimdi ise nisan ayında Viyana’dan aldığım teklif ile bir oyun yazıyor, oralarda turne yapma yolunda ilerliyorum. Daha olabilecek birçok iş görüşmelerim var oralarda… Önümüzdeki zaman ne gösterirse kabulüm. Elimden geleni yaparım.

* Şu anda İstanbul dışında, kampta, biraz o taraflardaki Türk seyircisi ile buluşmaya, biraz oraları, oralardaki sanatçı arkadaşlarımı deneyimlemeye, yaşamaya hazırlanıyorum.

Barbie yaşayacak, hayat devam ediyor.

* Ben yolumda kendim olduğum için mutluyum. Saçımı böyle yapmak gerçekten çok cesaret istedi. Kafamı beğendim. Kendimi sevdim. Bu halde sarı olmayı deneyimleyeceğim. Fakat bu halimi o kadar sevdim ki böyle gidesim var. Bakalım. Hayatı kendim olarak, yolumda yaşamak çok güzel…