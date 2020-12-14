İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor?

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor?

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'in paylaştığı fotoğraf sonrası ikilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin bu paylaşımı, “Aşk mı yaşıyorlar?” sorusunu akıllara getirdi.

Yazıcı, ‘Ay Tenli Kadın’ şarkısı ile tanınan Beydemir ile birlikte çekilen bu karesini Instagram hesabından yayınladı.

28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram’da paylaştı. İkilinin bu kareleri birliktelik iddialarını güçlendirdi.

İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.