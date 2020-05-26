İpek Filiz Yazıcı kardeşinin fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı!

Aşk 101 adlı dizi ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden takipçileriyle keyifli sohbetlere imza atıyor. Yazıcı bu defa kardeşinin Serel Yereli'ye olan benzerliği üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Fotoğrafları yağlıboya tablo haline getiren bir uygulamayı deneyen ve sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 11 yaşındaki kardeşinin de aynı uygulamayı kullanarak yaptığı paylaşımı sayfasına taşıdı ve “Kardeşiminki daha güzel oldu” notunu düştü.

Takipçileri genç oyuncunun kardeşinin fotoğrafını görünce onu şimdilerde Londra’da yaşayan ve kariyerini şarkıcılık üzerine kurmak isteyen Serel Yereli’ye benzetti.

İpek Filiz Yazıcı da bu benzerliği kendilerinin de fark ettiğini belirterek: “Aşırı benziyorlar evet” şeklinde bir açıklama getirdi.