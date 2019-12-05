İpek Tanrıyar: Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor

Hamileliğinin ikinci ayında olan oyuncu İpek Tanrıyar, dün akşam Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşımda bulunmuş ve içki kadehiyle yaptığı bu paylaşım kimi takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Hamile bir kadının içki içmesini eleştiren takipçileri İpek Tanrıyar’ın bu hareketiyle bebeğine zarar verdiğini iddia ederken Tanrıyar sessizliğini yine sosyal medya hesabından bozdu.

Elinde şarap kadehiyle çekilmiş olan karesini ‘Ağaç yaşken eğilir baby’ notuyla paylaşan İpek Tanrıyar gelen tepkilerden sonra bu defa daha sert ifadeler kullanarak kendisini eleştiren takipçilerine: “Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım, bütün köpekler havlıyor” sözleriyle seslendi.



TAKİPÇİLERİ NELER DEMİŞTİ?

Tanrıyar’ın bu paylaşımını eleştiren takipçileri şu sözlerle tepki göstermişti:



