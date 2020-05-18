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İpek Tanrıyar: Bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım
İpek Tanrıyar: Bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım
Şimdilerde hamileliğinin 8. ayını bitirmekte olan oyuncu İpek Tanrıyar, 2. Sayfa programında hamileliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Magazin 18 Mayıs 2020 - 11:29

İpek Tanrıyar uzatmalı sevgilisi Murat Evler ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Birkaç ay önce anne olacağını açıklayan Tanrıyar, şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını verecek. İpek Tanrıyar, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Corona virüsü salgını sebebiyle evinde karantinada olduğunu söyleyen Tanrıyar, “Kısmetse doğum 1 Temmuz'da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım. Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor. Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik. Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık” diye konuştu.