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İpek Tanrıyar’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı
İpek Tanrıyar’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı
Bir dönem oyunculuk yapan 37 yaşındaki İpek Tanrıyar, bugün ulusal bir kanalda yayınlanan programa katıldı. Tanrıyar, başından geçen bir taciz olayını itiraf etti.
Magazin 29 Ağustos 2018 - 15:28

Uzun süredir bir projede yer almayan İpek Tanrıyar, bugün katıldığı bir programda şaşırtıcı itiraflarda bulundu. İpek Tanrıyar, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını canlı yayında anlattı.

İPEK TANRIYAR’DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Tacizcinin ismini vermeyen İpek Tanrıyar, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: “Tam vedalaşıyorduk. O anda bir el tişörtümün altından girdi. Bir baktım sütyenimin askısında. Hemen oradan kaçtım. Küçüktüm o zamanlar. Şimdi olsa canına okurum”. ifadelerini kullandı.
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Son güncelleme: 16:02 - 29.08.2018
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