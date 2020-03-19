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İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan kuaförlüğe soyundu
İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan kuaförlüğe soyundu
Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ve Corona virüsünden dolayı ülkede mahsur kalan İlayda Akdoğan, karantinadaki günlerinde kuaförlüğe soyundu.
Magazin 19 Mart 2020 - 11:54

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i görmek için 15 gün önce Tahran’a gitmişti. Ülkedeki salgının hızla yayılması ve ölü sayısının artması nedeniyle Akdoğan, ülkesine hala dönemedi.

EVDEN ÇIKMIYORLAR

Aydoğan ve sevgilisi Roham Kabir, evde kendilerini karantinaya almış durumda. Ünlü oyuncu dün kuaförlüğe soyunarak, berbere gidemeyen sevgilisini banyoda tıraş etti.

Durumun oldukça ciddi olduğunu söyleyen ve alınan tedbirlerle ilgili takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen Akdoğan, dışardan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı. Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz dedi.

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