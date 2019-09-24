Ireland bahçıvanlık yapınca…

Amerikalı manken ve oyuncu Ireland Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bahçe işlerinde ne kadar hünerli olduğunu gözler önüne serdi.

Oyuncu bir aileden gelen 23 yaşındaki Ireland Baldwin her ne kadar ailesinin erkek üyeleri kadar popüler olmasa da sosyal medya hesabını son derece aktif kullanarak çok sayıda takipçiye seslenme şansı yakalamış bir isim…

Instagram hesabı üzerinden 550 bin kişiye seslenen Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda bahçıvanlık konusundaki hünerlerini sergiledi. Bahçesinde mayoyla çiçek sularken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan manken ve oyuncu Ireland, bu fotoğraflarına ‘Bahçıvanlık’ notu düştü.