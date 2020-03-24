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Ireland Baldwin ‘umurumda değil’ notuyla paylaştı
Ireland Baldwin ‘umurumda değil’ notuyla paylaştı
Yaptığı farklı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Ireland, bu defa çektiği selfie üzerinden göğüsleri hakkında bir yorumda bulundu.
Magazin 24 Mart 2020 - 09:53

Baldwin ailesinin kızı Ireland Basinger Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Takipçileriyle ayna karşısında çektiği bir selfiesini paylaşan 24 yaşındaki Baldwin büyük göğüs ölçüsü yüzünden içine girmekte zorlandığı kıyafetinden dert yandı.

24 yaşındaki Ireland ayna karşısında çektiği karesine şu notu düştü:
“Göğüslerim kıyafetin üst kısmına uymuyorsa da umurumda değil,  ben yine de düz göğüslü 20 yaşındaki sanat öğrencisi olduğumu iddia etmeye devam edeceğim”