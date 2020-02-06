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İrem Derici: 10 gündür at gibi koşturmaktan
İrem Derici: 10 gündür at gibi koşturmaktan
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasta olduğunu açıkladı. Derici son zamanlardaki yoğun temposunun buna neden olduğunu takipçileriyle paylaştı.
Magazin 6 Şubat 2020 - 08:18

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken İrem Derici, bu defa sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte Derici’nin o satırları:

“Günaydın. 10 gündür at gibi koşturmaktan boğazım şeftali gibi uyandım. Aaa kaptık şifayı, baba yutkunamıyordu diye… Bugünkü planım malak gibi yataktan ibaret o yüzden anni! Yarın benim manyaklarla klip çekimi, cumartesi Kıbrıs konseri, pazar düğün derken… Story'lerde buluşuruz”

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