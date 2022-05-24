İrem Derici: 10 yıldır çalışıyorum, bir evim bile yok

Bursa'da özel bir etkinlikte sahne alan popçu İrem Derici parayla arasının iyi olmadığını belirterek, "Para işinden hiç anlamıyorum. 10 yıldır çalışıyorum bir evim bile yok" dedi.

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İrem Derici, dün akşam Bursa’da özel bir etkinlikte sahne aldı. ‘Yansın Geceler’ şarkısı ile sahnesine başlayan Derici, şarkı aralarında davetliler ile sohbet etti.

İş insanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğunu dile getiren popçu “Girişimler, yatırımlar, onlardan hiç anlamıyorum. Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 yıldır manyak gibi çalışıyorum, iki tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı bir tane sattım onu albüm yaptım. YouTube videolarında yaşarım artık. Hani böyle haberler oluyor ya ‘o ünlü popçu bakın şimdi ne halde?’ diye, Allah korusun da yani. Buyurun şarkı söyleyelim” diyerek ‘Acemi Balık’ şarkısını seslendirdi. (İHA)

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