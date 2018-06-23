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İrem Derici: Anlatma, göster ama elletme!
İrem Derici: Anlatma, göster ama elletme!
Son zamanlarda fazlaca ortalarda görünmeyen şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı renkli karelerle takipçilerini şaşırtıyor.
Magazin 23 Haziran 2018 - 10:41

Rıza Esendemir’le olan evliliğini bitirdikten bir süre sonra şarkıcı Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ile birlikte olmaya başlayan Derici, evlilik yolunda giden ilişkisini sürpriz bir şekilde bitirdikten sonra magazin dünyasından elini eteğini çekti. Fazlaca ortalarda görünmeyen ve hatta konser haberleriyle bile görünmeyen İrem Derici son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şaşırtıcı paylaşımlarla gündemde. Kimi zaman duygusal durumuyla ilgili bir ileti paylaşan Derici, kimi zaman da günlük hayatta karşısına çıkan garipliklere yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. İşte Derici’nin yaptığı o paylaşımlardan biri…

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