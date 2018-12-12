İrem Derici: Baba zatürrelerden yan çizdik

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Derici, ağustos ayında çıkardığı Sabıka Kaydı adlı albümünde yer alan Tek Tabanca şarkısına geride bıraktığımız günlerde İğneada’da bir klip çekmişti. Üç gün süren çekimler sırasında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Derici son yaptığı paylaşımla klibinin yayına gireceğinin müjdesini verdi. Şarkıcı klip heyecanını paylaşırken kullandığı satırlarla aynı zamanda hayattaki yeri ve duyguları hakkında da ipucu vermiş oldu. İşte İrem Derici’nin o satırları:

“Bi' şarkı omurgasını dikleştirir mi insanın, bi' şarkı iyileşme sürecinin başlangıcı olabilir mi? Oldu işte. Sabıka Kaydı albümümün en naifi o. Yaşadım gururla tek tabanca, ölmedim. Kümülatif güçlendim. 31 yaşımda hayat boyu dönüşmek istediğim o demir kadın oldum. Hiç kimse vazgeçilmez değilmiş. Küllerinden doğmanın tadı lezizmiş. Aşk da bildiğimiz gibi bi' şey değilmiş. Neyse… 3 gün bu dünyada değildik. Hala ciğerlerim çıkıyor öksürürken, baba zatürrelerden yan çizdik ama değdi. İğne Ada bizi unutmaz, unutamaz. Öğlene doğru klip yayında. Ben yine şu köşede bi' duygulanıp geliyorum.”