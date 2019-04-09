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İrem Derici babasıyla düet yaptı
İrem Derici babasıyla düet yaptı
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda babası Hulusi Derici ile bir Tanju Okan şarkısı olan 'Öyle Sarhoş Olsam ki'yi söylerken görülüyor.
Magazin 9 Nisan 2019 - 08:22

Renkli ve eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken İrem Derici, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Gündelik hayatına dair paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Derici’nin son paylaşımı üzerine titrediği babası ile çekilmiş bir video oldu. Babası Hulusi Derici ile düet yaparken görülen İrem Derici son derece keyifli bu videosunun altına; “Ya bi'şey demek durumundayım. Ben çok özel bir anne babaya sahibim… Her geçen saniyede beni ben yapanların kıymetini daha daha anlıyorum… Seçilmiş insanım, babam, hiç bırakma elimi olur mu?” notunu düştü.

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