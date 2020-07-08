İrem Derici: “Benden iş çıkmaz, eylül gibi kendime gelirim”
Sosyal medya da ki espirili paylaşımları ile son dönemde sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. AVM’ye maske, şapka ve gözlük takarak gelen ve sosyal medya hesabından, “Hadi beni bulun da göreyim. Tanıyın da göreyim hadi” diyerek gazetecilere meydan okuyan Derici kısa süre içerisinde muhabirler tarafından görüntülendi.
Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan çıkarken görüntülenen Derici, “Ya ben espri yapmıştım, akşam zaten magazin programı sunacağım” dedi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden ünlü popçu “Benden bu ara size iş çıkmaz, dinlenmeye bıraktım kendimi. Eylül, ekim gibi kendime gelirim, size de bol manşet veririm” diye konuştu.