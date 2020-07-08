Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İrem Derici: “Benden iş çıkmaz, eylül gibi kendime gelirim”
İrem Derici: “Benden iş çıkmaz, eylül gibi kendime gelirim”
Ünlü şarkıcı İrem Derici, şapka, maske ve gözlük ile tanınmayacağını sandığı anda, magazin gazetecileri tarafından görüntülendi. Derici daha önce yaptığı bir paylaşımda, sokakta kimsenin kendisini tanıyamayacağını söylemişti...
Magazin 8 Temmuz 2020 - 12:25

Sosyal medya da ki espirili paylaşımları ile son dönemde sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. AVM’ye maske, şapka ve gözlük takarak gelen ve sosyal medya hesabından, “Hadi beni bulun da göreyim. Tanıyın da göreyim hadi” diyerek gazetecilere meydan okuyan Derici kısa süre içerisinde muhabirler tarafından görüntülendi.
Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan çıkarken görüntülenen Derici, “Ya ben espri yapmıştım, akşam zaten magazin programı sunacağım” dedi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden ünlü popçu “Benden bu ara size iş çıkmaz, dinlenmeye bıraktım kendimi. Eylül, ekim gibi kendime gelirim, size de bol manşet veririm” diye konuştu.

İLGİLİ HABERİrem Derici'den yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak