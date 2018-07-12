İrem Derici bikinili fotoğrafını ‘diş macunu’ benzetmesiyle paylaştı

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Yaşadığı Lider Şahin aşkı ve sağlık sorunlarıyla geride bıraktığımız yıl çok konuşulan şarkıcı İrem Derici, bir süredir gözlerden uzakta durmayı tercih etti. Sadece sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla takipçilerinin merakını gideren Derici, kısa bir süre önce verdiği Almanya konseriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Derici’nin hesabından yaptığı ve hayranlarını heyecanlandıran bir diğer paylaşım da bikinili kareleri oldu. 31 yaşındaki şarkıcı ‘Ortadan sıkılmış diş macunu’ notunu düştüğü bikinili fotoğraflarıyla beğeni aldı.



