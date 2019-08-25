İrem Derici: Büyük şehirler totonuzu yesin

Bir süre için instagram hesabı üzerinden özel hayatına dair paylaşımlarda bulunmayacağını söyleyen ve sadece konserleriyle ilgili fotoğraflar paylaşan İrem Derici, bu defa da Bartın konseriyle ilgili yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi. İzlediği konserin çok hoşuna gittiğini söyleyen ve onun kilo vermemesini isteyen takipçisine İrem Derici’nin yanıtı şöyle oldu:

“İşte bu yorum var ya her şeye bedel… Büyük şehirler totonuzu yesin bu arada, gittiğim en özel şehirlerden biri oldu Bartın!”



