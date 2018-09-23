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İrem Derici: Çok güzelim
İrem Derici: Çok güzelim
Şarkıcı İrem Derici verdiği bir konser sonrası konakladığı otelden birbirinden ilginç fotoğraf kareleri paylaştı.
Magazin 23 Eylül 2018 - 10:23

Geçen yıl yaz aylarını hastanede geçiren ve adeta ölümden dönen şarkıcı İrem Derici, şimdilerde adeta geçen yılın acısı çıkartıyor. Yoğun bir konser maratonu içerisinde koşturan Derici, bir yandan da sevdikleriyle keyifli vakit geçiriyor.

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Katıldığı etkinliklerden keyifli kareler paylaşan Derici, bu defa konser sonrası çektiği selfielerini paylaştı. İki gündür uyumadığını ve sahnede yedi litre terlediğini söyleyen İrem Derici, “Ama bu şu gerçeği asla değiştirmiyor” dedi ve birkaç farklı kare paylaşarak “Çok güzelim” notunu düştü.

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