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İrem Derici coronaya yakalandı
İrem Derici coronaya yakalandı
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 15 Kasım 2020 - 14:11

İrem Derici corona virüsü testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından son şarkısı ‘Senin Hastan’ ile duyurdu.

Derici’nin coronayı konuk olduğu ‘Menajerimi Ara’ dizisinde kapmış olabileceği söyleniyor.

İrem Derici’nin paylaşımı.

MENAJERİMİ ARA BU HAFTA YOK!

‘Menajerimi Ara’ dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu corona virüsüne yakalandığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Dizinin setinde yaşanan corona vakaları sonrası Ay Yapım’dan yapılan açıklamada, “Corona önlemleri kapsamında, setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda, pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle ‘Menajerimi Ara’ bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır” denildi.

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Son güncelleme: 14:34 - 15.11.2020
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