İrem Derici coronaya yakalandı
İrem Derici corona virüsü testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından son şarkısı ‘Senin Hastan’ ile duyurdu.
Derici’nin coronayı konuk olduğu ‘Menajerimi Ara’ dizisinde kapmış olabileceği söyleniyor.
MENAJERİMİ ARA BU HAFTA YOK!
‘Menajerimi Ara’ dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu corona virüsüne yakalandığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
Dizinin setinde yaşanan corona vakaları sonrası Ay Yapım’dan yapılan açıklamada, “Corona önlemleri kapsamında, setlerimizde rutin olarak haftalık yapılan testler sonucunda, pozitif vakalara rastlanmıştır. Karantina tedbirleri nedeniyle ‘Menajerimi Ara’ bu pazar akşamı tekrar bölümü ile ekranlarınızda olacaktır” denildi.