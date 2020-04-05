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İrem Derici: En az 3-5 ay daha evdeyiz diyen…
İrem Derici: En az 3-5 ay daha evdeyiz diyen…
Şarkıcı İrem Derici, ev karantinası günlerinde yaptığı ilginç paylaşımlarla hem gülümsetiyor hem de karantinanın psikolojik boyutu hakkında bilgiler veriyor.
Magazin 5 Nisan 2020 - 10:48

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Derici, ağırlıklı olarak yaptığı paylaşımlarda gülümsetmeyi tercih etse de yazdığı mesajlar üzerinden karantinanın onun için ne kadar sıkıcı geçtiğini de gözler önüne seriyor.

Gündemden haberdar olmak adına haberleri izleyen İrem Derici, izlediklerinden memnun kalmamış olacak, bundan sonra haber izlemeyi bırakacağını söyledi. Derici şunları yazdı:

“En az 3-5 ay daha evdeyiz diyen profesör, sağol aşkım! Bütün pozitifliğimin enerjimin içine ettin. Ben haber izlemeyi bırakıyorum, bitince haber verirsiniz”

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