İrem Derici, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşıyor

Şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programda bir haftadır birlikte olduğu eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile yeni başlayan ilişkisi hakkında konuştu. Derici, "Bana çok iyi geliyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıtutan’a kaptırdı.

“2020’DE MESAJ ATMIŞIM”

Derici, konuk olduğu programda Işıktutan ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi.

Şarkıcı, “Daha bir hafta olmadı. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz’ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020’de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor, daha çok yeni” ifadelerini kullandı.