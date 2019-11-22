İrem Derici evlat edinebilir!

İrem Derici memleketi Sinop Boyabat için Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen gecede konser verdi. Popçu, “Boyabat insanı benim gibidir, dillerinin kemiği yoktur ama iyi insanlardır” dedi. Böyle geceler için ücret istemediğini belirten İrem Derici, “Şimdiye kadar hep mesleğime yatırım yaptım. Ancak artık bir ev almanım vakti geldi. Çünkü her zaman bu ışık böyle parlamayacak. Her sanatçının, bir son kullanma tarihi var. Keşke daha önce gayrimenkul alsaydım” diye konuştu.

ANNELİK AÇIKLAMASI

32 yaşındaki şarkıcı, “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı. “Tabii ki, hem de çok istiyorum. Ama hayatımda kimse yok. Meryem Ana değilim ki, gökten karnıma yavru girsin. Eğer evlenirsem ve çocuğum olmazsa, sperm bankasına başvurmam. Evlat edinirim. Hatta bu konuyu araştırmaya başladım bile. 40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim.”