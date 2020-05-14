İrem Derici evlilikte dört öpücük formülünü anlattı

İrem Derici konuk olduğu ‘Umarım Annem Dinlemez’ adlı podcast’te babasının (Hulisi Derici) evliliklerde dört öpücük formülü olduğunu anlattı.

İrem Derici, konuk olduğu programda babası Hulisi Derici’nin evliliğinde 4 öpücük formülü kullandığını söyledi. Popçu, babasının formülünü şöyle açıkladı:

“DÖRT ÖPÜCÜK OLMAZSA OLMAZ”



“İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider.”

“BİZ 1.5 ÖPÜCÜKTE KALMIŞIZ”



Radyocu Rıza Esendemir ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan İrem Derici, “Sizde ilk hangisi bitti?” sorusuna şöyle cevap verdi: “İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz” ifadelerini kullandı.

İrem Derici Eylül 2014’te evlendiği Rıza Esendemir’le anlaşmalı olarak 2016’nın Mart ayında tek celsede boşanmıştı.