İrem Derici: Geçen sene ambulansla kaldırıldığım…

Şarkıcı İrem Derici, hesabından yaptığı uzunca bir paylaşımla hastane günlerini ve yaşadığı acı deneyimi takipçilerine bir kez daha hatırlattı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geride bıraktığımız gün diş bakımı için hastaneye giden İrem Derici, bakım sonrasında sosyal medya hesabından uzunca bir metin paylaştı ve geride bıraktığımız yıl yaşadığı acı hastalık deneyiminden bahsetti… İşte İrem Derici’nin hayata bakış açısını değiştirdiğini gösteren o satırlar:

“Geçen sene bu zamanlar ambulansla kaldırıldığım ve çok zor günler geçirdiğim hastaneye bugün güle oynaya, şen şakrak, içimden fışkıran bir sevgiyle girdim. Tamamen keyfi, diş temizletmek için… Süründüğüm koridorlardan 8-9 ay önce geçtiğimde içim cız ediyordu ama bugün dimdik yürüdüm, ikinci şansımı iyi değerlendirdiğim için, kendime çok iyi baktığım için, eften püften şeyleri kafaya takıp kendimi manasızca germeyi geç de olsa bırakabildiğim için, bi' aferin çektim kendime! Anlatmaktan yoruldum, anlamıyorlar. Keza ben de onları anlamıyorum. Eee neyin tantanası bu o zaman? Sev, gül, güldür, paylaş, el uzat, gizli kahraman ol, maneviyatını sırtla, taşı sıkıp keyif çıkart kendine İrem! Ey bunu okuyan dost: Gereksiz hırslarından arındığın, her kötü şeyin daha kötüsünün olduğunu aklından çıkartmayacağın, her bireyin ona içi titreyen bir annesinin olduğunu unutmayacağın günlerin olsun. Annesi için herkes “tek” siz hepiniz Ha bu arada, istediğimi kendime 10 günde aşık ederim açıklaması bayramla alakalıydı, şimdi araya tatil falan giriyor ya… Yoksa 5 güne tamam o iş Haydi hayırlı troll'ler!”