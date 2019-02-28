İrem Derici: Hafif bir salaklık yapmış olabilirim

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle bol bol etkileşime giren İrem Derici bu defa Meftun adlı şarkısıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Şarkısının en çok indirilenler ve dinlenen şarkılar listesinde birinci sırada olduğuna dikkat çekmek isteyen Derici, bir takipçisinin ‘kendi şarkını dinlemek için para verip indirmişsin’ şeklindeki çıkışına ilginç bir yorum yaptı. İlk olarak “Ağlamıyorum gözüme MEFTUN kaçtı! Nasıl mutluyum, nasıl 3 yaşındayım şu an belli değil, çok teşekkür ederim dinleyen, indiren, kıymet veren herkese” notunu paylaşan Derici, dikkatli bir takipçisinin kendi şarkısı için para verdiğini hatırlatmasının üzerine şu diyalogu gerçekleştirdi.



