İrem Derici’ye hakaret eden kişi hakim karşısına çıktı! İşte aldığı ceza

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadan kendisine hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunu iddia ettiği bir sosyal medya kullanıcısını şikayet etmişti. Mahkeme ilk duruşmada sanığı suçlu buldu ve bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İrem Derici kendisi hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan Uğur Saray isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında, ‘hakaret’ suçundan savcılığa şikayette bulundu.

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İrem Derici, avukatı ile katıldı. Uğur Saray ise duruşmaya, ikamet ettiği Gebze’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

“YAŞADIĞI PSİKOLOJİDEN DOLAYI BENİ SEÇTİ”

Mahkemede yerel gazeteci olduğunu belirterek savunma yapan Uğur Saray, ortada bir hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Ben yerel gazeteciyim. Sanat dünyasıyla işim olmaz. İrem Derici benim yaşadığım yere gelmiştir. Konser düzenlemiştir. Orada söylediği bir takım sözlerden dolayı ben bir durum tespiti yaptım. İrem Hanım yaşadığı psikolojiden dolayı beni seçmiştir. Kendisine yönelik ‘sarhoş, uyuşturucu kullanarak sahneye çıktı’ şeklindeki sözleri ifşa ettim. Kendisie daha sonra topluma açık alanda özür diledim. Bu sert açıklamanın bir kadına söylenmesi hoş olmadı. İşi kine çevirmesinin anlamı yoktur” dedi.

İrem Derici ise mahkemede söz alarak, şikayetçi olduğunu söyledi. Saray, son sözünde beraat talep etti.

1700 TL ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Uğur Saray’ın, atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, İrem Derici’ye karşı işlediği, ‘hakaret’ suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı.

“BUNUNLA SAVAŞACAĞIM”

Davaya ilişkin basın mensuplarının, “Ne davanız vardı?” sorusu üzerine, “Kan davası” diyerek espri yapan Derici, kararın ardından, “Çok doğru. Bu kadar kolay olmamalı. Hakikaten klavye başında, telefon elinde, böyle bir dünya yok. Varsa bununla savaşacağım” ifadelerini kullandı.

“UMARIM BU DERS OLUR”

Avukat Ayşegül Mermer ise, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, “Davamız bitti, sanık ceza aldı. İrem hanımın bu dosya üzerinde çok durmasının sebebi şuydu, yani sosyal medya üzerinden insanlar, kalemi eline alan hakaret etmesi. Herkesin ailesi var çocuğu var, eşi var. Kendi yönümüzde ailede çok üzülüyor bu tip olaylarda. Umarım bu ders olur. Artık insanlar birilerine hakaret ederken, küfür ederken bir kere değil iki kere düşünmüş olur” dedi.