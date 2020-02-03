İrem Derici hem hesaplaştı hem de destek verdi

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem kendisiyle hesaplaştı hem de oyuncu Aslı Bekiroğlu'na destek verdi ve onun yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı eğlenceli paylaşımlarla farklı bir yerde olan İrem Derici, bu defa yaptığı paylaşımla adeta bir iç hesaplaşma yaşadı. Geçirdiği zor hafta üzerinden dikkat çekici ifadeler kullanan Derici bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkürlerini sunarken aynı zamanda müstehcen fotoğrafları internete düşen Aslı Bekiroğlu’na da destek verdi. İşte Derici’nin o satırları:

“Son derece niteliksiz bir fotoğrafla azıcık içimi dökmek isterim… Zor bir hafta oldu, evet. Yanlış anlaşıldım ve kendimi anlatmaya çalıştım kahırlarca. Destek olan ve işin özünü anlayan herkese çok teşekkür ederim. Böyle zamanlarda insanların en ufak bir “Ben senin içini biliyorum” demesi bile inanılmaz değerli oluyor. Dün de dünyalar güzeli bir hemcinsime yapılan siber zorbalıkla yaralandım. Ona yapılan bana yapılmıştır, bu bu kadar net. Şu dünyayı güzelleştirip keyif almak o kadar lazım ki! Pislik içinde birbirimizi boğmak yerine KEŞKE daha yapıcı olsak. Keşke… Neyse über duygusal bir pazar geçiriyorum. Akşam da Mervemin kınası var, KINAYI GETİR ANEEEEY diye bol detoneli performanslar sergileyip arkadaşımın mutluluğu için dua edeceğim. Çünkü seviyorum! Çok hem de!”