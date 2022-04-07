İrem Derici iç çamaşırı sorusuna verdiği cevapla Murat Balcı’yı ifşa etti

'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' programına konuk olan şarkıcı İrem Derici, "İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal mi?" sorusuna cevap verirken oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti.

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Şarkıcı İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Normalleştiremediklerimizden misiniz?’ isimli programına konuk oldu.

“ÜÇ YILDIR DON GİYDİREMİYORUZ”

İrem Derici kendisine sorulan “İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal midir?” sorusunda oyuncu arkadaşı Murat Balcı’yı ifşa etti.

Soruyu yanıtlayan şarkıcı, “Yani giymeyen arkadaşlarım çok valla. Murat Balcı var bir tane çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz. Bence normal değildir” diye konuştu.

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