İrem Derici, ihaneti kabul etmeyen Cem Belevi’nin ses kayıtlarını anlattı

İrem Derici, kendisini aldatmadığını söyleyen Cem Belevi'yi hedef alarak ses kayıtları olduğunu itiraf etti. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye her şeyi anlatayım ses kayıtlarıyla" diye yazdı.

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İrem Derici, kendisini aldatan Cem Belevi’ye bir şans daha vermişti. Ancak Cem Belevi’nin İrem Derici’yi model Nergis Nesrullayeva ile bir kez daha aldattığı ortaya çıktı. Küplere binen İrem Derici, sosyal medyada Cem Belevi’ye hitaben “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” diye yazdı.

“ONU HÂLÂ ÇOK SEVİYORUM”

Dün akşam konser verdiği mekanda Derici’ye cevap veren Belevi ise “Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hâlâ çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat” dedi.

“YAZ SONUNA KADAR İREM’İ ŞUTLARIM”

Cem Belevi’nin açıklamasını izleyen İrem Derici ise adeta çılgına döndü. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan Z’ye her şeyi anlatayım ses kayıtlarıyla ne dersin? İlk konumuz ‘Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem’ mi olsun? Yoksa alev attığın Influencer’lar mı? Sen seç. Ya da itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.”