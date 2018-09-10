İrem Derici iki seçenek sundu

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Geride bıraktığımız yıl yaz aylarını hastanede geçiren ve iyileştikten sonra bambaşka bir hayata başlayan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce yeni albümünü de piyasaya süren Derici hesabından paylaştığı imaj fotoğraflarıyla da beğeni topluyor. Güzelliğini öne çıkaran paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Derici’nin son paylaşımı yeni başlayan güne dair oldu. Yataktan kalkmış bir şekilde görüldüğü kareyi paylaşan şarkıcı altına da şunları yazdı:

“Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz. Ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız. Gü-nay-dın!”