İrem Derici kalbinin sesini dinlemedi

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‘Sevdiğim adamı kendime bir haftada aşık ederim’ şeklindeki iddialı açıklamalarla dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, kısa bir süre önce başlayan Genco Ecer aşkını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. Geride bıraktığımız akşam bir mekandan yalnız başına çıkarken görüntülenen Derici, muhabirlerin ayrılık sorularına; “Sevgilimden bugün ayrıldım. Sebebi ise Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındaki beraberliğimize reklam ilişkisi denmesi. Bunu kabul edemem, benim reklama ihtiyacım yok. Bu tür haberlerin çoğalmaması için ayrılmayı uygun gördük. Demek ki yeni bir ilişkiye daha hazır değilim” yanıtını verdi.

“YUNAN HEYKELİ GİBİ ADAM”

İrem Derici, Genco Ecer’le ilişki yaşadığı dönemde internet üzerinden yayınlanan bir programa katılmış ve reklam ilişkisi iddiaları hakkında ‘Genco Yunan Heykeli gibi adam reklam yapmak için bana ihtiyacı mı var?” şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Derici ayrılık sonrasında yaptığı açıklamayla kendisine kısa sürede aşkı ettiği adamdan kalbinin değil de çevresinin sesini dinleyerek ayrıldığını ortaya koydu.