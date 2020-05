İrem Derici ‘Kuaförün zamanı gelmişti’

İrem Derici Nişantaşı’nda kuaförden çıkarken görüntülendi. 60 güne yakın karantinada olduğunu söyleyen Derici, “Artık kuaförün zamanı gelmişti” diye konuştu. Tanınmakta zorlanılan şarkıcı “Bu maske işi aslında işime geldi. Kuaföre yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi kısa boylu bir kadın geçiyor diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız” dedi.

DM’den yürüyün sözleri çok konuşulan İrem Derici, “Benim yaptığım her espriyi, her küfrü magazin başlığı yaparsanız bu iş ilerlemez. Dünün haberi olur, yeni bir şey olmaz. Uzmanlar gereken her şeyi söylüyor benim birazcık ortamı yumuşatmam lazım, dm’den yürüyün dedim. Bana karantinaya gerek yok sabah akşam yürüyorlar bana. Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim ne yaptığımı yapın, ne dediğimi yapın. Sanatçıları halk niye örnek alıyor, beni kimse örnek almasın. Ben şarkı söyleyen bir kadınım bana neden bu misyonu yüklüyorsunuz. İrem hanım çocuklarımız sizi örnek alıyor diyenler oluyor, almasın abi ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım” diyerek tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

‘BEN KASLI, KOLLU, DÖŞÜ KILLI ESMER BEĞENİYORUM’

Magazin gündeminide değerlendiren İrem Derici sizede malzeme yok söz karantina bitince sarhoş yakalanacağım size dedi. Hande Ataizi’in Kenan İmirzalıoğlu hakkında yaptığı açıklama içinse, “Öylemiymiş, çevirelim bakalım sokaktan birini Kenan gibi rol yapabilecek mi? Benim tercihimi soruyorsanız ben kaslı, kollu, döşü kıllı esmer beğeniyorum. Şaka bir yana ikiside işlerini mükemmel yapan ve sarsılmayacak markalar olmuşlar. Ben ikisine de bayılıyorum. Buna yorum yapmak ne bana düşer ne Hande hanıma düşer” sözleriyle eleştirdi.

Demet Akalın’ın ben bile geçinemiyorum sözü hatırlatılan İrem Derici, “Bir tane şarkı satın alıyorsun, aranje, klip, pr derken 250 Bin Lira yapıyor. Gelir kadar giderde var. Ben açlık sınırı olarak bakıyorum. Kiramı ödeyemezsem annemin evine yerleşir, orada bir odam var oraya yerleşirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum kimseyi yargılamak eleştirmek bana düşmez. Herkesin farklı gelir gider hesabı var” diyerek sözlerini noktaladı.