İrem Derici Lady Gaga ile dalga geçti ‘Yeni albümümün adı Merve Özbey’ dedi

Geçtiğimiz gün yeni albümünün adının Adele olduğunu açıklayan Lady Gaga'dan sonra, İrem Derici de yeni albüm adının Merve Özbey olduğunu açıkladı...

Lady Gaga uzun bir aradan sonra yakında Adele adını verdiği bir albüm çıkaracak. Albümün adının Adele olması gerek yurtdışında gerek Türkiye’de alay konusu oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in adının albüme verildiğini düşünenler bir hayli fazlaydı. Lakin Gaga, tabii ki şarkıcının adını kullanmadı. Dış basında çıkan bir habere göre Adele aynı zamanda ‘Gül’ anlamına da geliyor.

Tabii iki ünlü kadının adının bir arada anılması, ülkemizde de çok kouşuldu. Hatta İrem Derici Instagram hesabından paylaştığı bir story ile Gaga’nın albüm ismiyle dalga geçti ve “Benim de bir sonraki albümümün adı Merve Özbey” yazdı.

İrem Derici’nin bu esprili yaklaşımı ise sosyal medyada da tebessümle karşılandı… Hatta ‘Çok iyi bir akımın başlangıcı olabilir’ gibi yorumlar yapıldı.