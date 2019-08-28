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İrem Derici mahkeme kararına isyan etti
İrem Derici mahkeme kararına isyan etti
Şarkıcı İrem Derici’nin İrem Derici’nin Harbiye’de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı, ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan Erol K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 07:34

Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden İrem Derici’nin evinin önüne giden şahıs ve onun haber yapılması, Derici’yi deyim yerindeyse çileden çıkardı. Sosyal medya hesabı üzerinden bu yaşananlara sert bir şekilde tepki gösteren başarılı şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim! Ve bugün salınan sapık 3 saat önce mahallemde tekrar yakalanıyor, mikrofon uzatıyorsunuz, göğsünü gere gere konuşuyor ve bunu yayınlıyorsunuz! Bu nedir biri bana açıklayabilir mi?”

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