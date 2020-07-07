İrem Derici nereli ve kaç yaşında? İrem Derici kimdir?

İrem Derici sık sık şarkılarıyla ve özel hayatıyla magazinde kendinden söz ettiren bir isim. O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve bir çok başarılı albüme imza atan İrem Derici hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İrem Derici kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu ve albümleri…

İrem Derici, 1987 doğumludur. “Zorun Ne Sevgilim”, “Kalbimin Tek Sahibine” ve “Dantel” gibi hit şarkılarla ünlenen İrem Derici hakkında merak edilenler haberimizde… İrem Derici nereli ve kaç yaşında?

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Sinop Boyabat'lıdır. Annesinin ismi Jale Ediz, babasının ise Hulusi Derici’dir. Anne ve babası o daha 5 yaşında iken boşanmışlardır.

Küçük yaşlarda org çalmaya başlayarak müziğe olan yeteneğini ortaya koyan İrem Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren şarkıcı, Pazarlama İletişim Yüksek Lisans programı devam ederken, 2011 yılında Mustafa Sandal, Hadise Açıkgöz, Hülya Avşar ve Murat Boz'un jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Yarı finalde elendi. İrem Derici, aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye’nin birçok yerinde sahne alarak müzik hayatına başladı.

Melih Kibar’ın bugüne kadar hiç duyulmamış son bestesi “Bensiz Yapamazsın” hızlı bir giriş yaptı. Mayıs 2013'de “Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı” adlı single ile Türkiye’de fırtına gibi esti.

15 Nisan 2014'de “Kalbimin Tek Sahibine” adlı şarkı ile asıl çıkışını yapan ve çıktığı andan itibaren dijital platformlarda “en çok dinlenenler” arasına giren şarkı internet ortamında en fazla indirilen ve dinlenen şarkı olma başarısını elde etti. İrem Derici, aynı yıl Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü kazandı.

Albümleri:

2012 – Bensiz Yapamazsın (Single)

2013 – Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı (Single)

2013 – İki (Maxi Single)

2014 – Neredesin Sen (Single)

2014 – Kalbimin Tek Sahibine (Single)

2014 – Üç (Maxi Single)