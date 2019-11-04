İrem Derici: ‘Ortaya karışık’ bir kadınım

Mekanı hınca hınç dolduran hayranlarına harika bir gece yaşatan popçu, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda bir kişinin kendisine musallat olması sonrasında şikayette bulunan şarkıcının bir sapığı olduğu ortaya çıkmıştı. Olayı soran muhabirlere “Bu olay yüzünden evimi değiştirdim. Hiçte istemediğim bir şeydi ama ailem endişe duydu. Annem çok korktu. O yüzden güvenlikli bir siteye taşındım” cevabını verdi.

“AFAKAN BASIYOR”

Habercilerin ‘2019 yılı sizin için nasıl geçti?’ sorusuna “Ne çok kötü, ne de çok iyi diyebilirim. Allah sağlık sıhhat versin gerisi boş… benim bir de bir sıkıntım var. Yılın son 3 ayı bana bir afakan basıyor. Hemen o yılın bitmesini istiyorum. O son 3 ay benim için biraz zor geçer” dedi.

“ORTAYA KARIŞIĞIM”

Muhabirlerin ‘Bazı şarkıcılar vardır sürekli aşk üzerine şarkılar yazar. Size ne zaman aşk kadını diyebileceğiz?’ demesi üzerine “8 yıldır sektördeyim. Beni biliyorsunuz. Ben 6 ay bekarım, bir ara evliyim, bir ara çok aşığım, bir bakıyorsun hiç bir şey yok. Yani anlıcağınız ben ortaya karışığım” diyerek herkesi güldürdü.