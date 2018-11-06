İrem Derici Satürn’de ev arıyor

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Kısa bir süre önce sevgilisi Genco Ecer ile ayrılan ve ilişkilerinin reklam olduğu şeklindeki haberler sonrasında ayrılık kararı aldığını açıklayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında yapılan haberlerden sıkıldığını gösterdi. Hastanede geçirdiği zor günlerin ardından kendisini işe veren ve kısa süreli aşklar da yaşayan İrem Derici hakkında yapılan haberlerden sıkıldığını ilginç bir paylaşımla gösterdi. Sosyal medya hesabından Dünya fotoğrafı paylaşan Derici bu karenin altına şu esprili satırları yazdı: “Burası çok kötü bir yer oldu. Her gün akıl tutulması yaşıyoruz gördüklerimizle, duyduklarımızla. Var mı şöyle Satürn’de bi' eli yüzü düzgün 2+1”