İrem Derici, Sinan Akçıl ile buluştu ‘Sinan sevgilisinden ayrılınca seviniyorum’ dedi

İrem Derici ve Sinan Akçıl, geçen gün Arnavutköy’de buluştu. Gazetecilerle sohbet eden ünlü isimler neşeli halleriyle dikkat çekti. ‘Sevmek Yasaklanmalı’ şarkısına klip çekeceğinin söyleyen Sinan Akçıl, “Sevmek yasaklanmalı, ben hariç şarkılarımı çok sevince yazabiliyorum” diye konuştu. İrem Derici ise “Sinan ayrıldığı zaman ben bir seviniyorum. Şarkılar geliyor diye göbek atıyorum” dedi.



Sinan Akçıl’ın sevgilisi Oyuncu Burcu Kıratlı, Ponzi Zinciri ile dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Konu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, “Böyle bir şerefsizlikle muhatap oldu maalesef. Tanık olarak da yanındaydı. Konu yargıda gereğinin yapılmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.