İrem Derici son haliyle şaşırttı

Birçok estetik operasyon geçiren ve çok farklı bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sefer de dudağını yaptırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İrem Derici, aşk hayatı ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak “Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı” diyen Derici’nin son hali görenleri şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar üç burun ameliyatı oldu. Aynı zamanda göğüslerini ve dişlerini de yaptırdı.

Estetiklerini saklamayan Derici’nin bu işlemler için 300 bin TL’den fazla para harcadığı iddia ediliyor.

İşte Derici’nin son hali