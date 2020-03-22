İrem Derici: Umarım 34 de olurum

Sadece müzik kariyeri ile değil aynı zamanda yaşadığı sağlık sorunları ve aşklarla da önemli bir magazin figürü haline gelen İrem Derici, Instagram hesabından yeni yaşıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

33 yaşına giren şarkıcı henüz üç yaşına girerken görüldüğü bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu ve kendisine has üslubuyla bu fotoğrafa esprili bir not düştü.

Derici’nin yaptığı bu esprili doğum günü paylaşımında dikkat çeken bir nokta ise başarılı şarkıcının bir sonraki seneye dair yaptığı gönderme oldu.

İşte İrem Derici’nin o paylaşımı:

“Oraya 30 mum daha alabilir miyiz? Demek istediğim çok şey var ama bi' o kadar da hiçbir şey yok. Umarım 34 de olurum…”