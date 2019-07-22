İrem Derici: Vur kafasına al lokmasını biriyim

Giymiş olduğu iddialı kıyafeti ile dikkat çeken Derici, yaklaşık 5000 hayranını coşturdu. ‘Aşkımız Olay Olacak’ şarkısı ile konsere başlayan Derici seyircilere “Yalnızsınız değil mi? Bizde de bir şey yok” şeklinde açıklama yaparak aşk yaşamak istediğini dile getirdi.

“SU İSTİYORUM”

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, ‘kulis istekleriniz var mı?’ sorusuna “Ben bir tek su isterim. Benim öyke farklı isteklerim yok. Ekibim de gittiğim yerlerde de beni çok severler. Öyle isteklerim yok vur kafasına al lokmasını yani biriyim” dedi.

“DOĞRUCU DAVUT’UM”

Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde boş koltukları doldurmak için yakın çevresini çağırdığı itirafı sorulan Derici “Ben Doğrucu Davut bir insanım. Dört sene önce yapmıştım. Bostancı Gösteri Merkezi'nde daha kariyerimde çok yeniydim bütün salon dolmadığı için 4/1 tabiki de davetli aldık. Ne var bunda bunu herkes yapıyor. Ayıp değil günah değil. Allah aşkına herkesin söylediği şeyleri ben söyleyince Kral Çıplak diyen ben oluyorum yani. Agresifleşiyorum” dedi. Harbiye Açık Hava konserine akrabalarını çağıran var mı ? sizce sorusuna ise “ Ben Bilmiyorum” dedi.

“DEMET’E GEÇMİŞ OLSUN”

Meslektaşı Demet Akalın'ın Bodrum'da aracında seyir halindeyken saldıran kişiyi şikayet etmesi ile ilgili olarak “Kelle koktukta yaşıyoruz. Çok geçmiş olsun” dedi.