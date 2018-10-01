İrem Derici yeni aydan beklentisini açıkladı

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Sadece başarılı müzik kariyeriyle değil aynı zamanda yaşadığı aşklarla da haber olan İrem Derici bir süredir boş olan kalbinin ekim ayında yeniden dolmasını istiyor. Geçen yıl yaz aylarını hastanede geçiren ve bu yıl bunun acısını fazlasıyla çıkaran Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre kış aylarında yeni bir aşka yelken açmak istiyor. Son olarak adı manken Barış Murat Yağcı ile anılan ancak bu haber Yağcı tarafından bir süre sonra yalanlanan İrem Derici, hesabından paylaştığı görüntünün üzerinde 1 Ekim’i daire içine alarak altına da ‘Aşk getir, benim asabımı bozma’ yazdı.



