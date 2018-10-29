Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İrem Derici yeni sevgilisiyle görüntülendi
Uzun süredir hayatına birini almayan şarkıcı İrem Derici, önceki gün Beşiktaş'ta yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı.
Magazin 29 Ekim 2018 - 13:13

İrem Derici yeni sevgilisiyle, önceki akşam ilk kez el ele Akaretler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. İrem Derici, Genco Ecer isimli yeni sevgilisiyle kendisini ortak bir arkadaşlarının tanıştırdığını belirtti.

İREM DERİCİ: “KONUŞTUKÇA HOŞLANDIM”

Genco Ecer, İrem Derici hakkında “İrem'e şarkı yapmak çok isterim. Benim şarkımı okumasını isterim. Daha önce İrem'i takip ediyordum ama ondan önce hoşlanıyordum diyemem. Konuştukça hoşlandım” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERİrem Derici'den 'karakter' uyarısı
Son güncelleme: 13:15 - 29.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler