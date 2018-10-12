Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İrem Derici’den ‘Aptal sarışın’ göndermesi
İrem Derici’den ‘Aptal sarışın’ göndermesi
Şarkıcı İrem Derici şimdilerde makyaj videolarıyla gündemde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla öncesi ve sonrası kareleri paylaşan ve son derece de dikkat çeken Derici, hesabına yüklediği son fotoğraf ile sarışınları kızdıracak gibi görünüyor.
Magazin 12 Ekim 2018 - 10:45

Geçen sene yaz aylarında geçirdiği hastalık sonrasında hastaneye yatan ve bu süreçte ölümden dönen şarkıcı İrem Derici, özellikle son birkaç aydır sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanıyor. Makyajını ve saçını kendisi yapan ve geçirdiği değişimleri de yine takipçilerinin beğenisine sunan Derici, renkli kişiliğini de bu paylaşımlara yansıtıyor. Ancak Derici’nin son yaptığı paylaşım tepki çekmeye aday…

DERİCİ’DEN ‘APTAL SARIŞIN’ GÖNDERMESİ

Saçlarını sarartan ve kıvırcık bir forma büründüren İrem Derici yeni görüntüsünü paylaşırken ‘Beyinli sarışın’ notunu düştü. Derici, bu notuyla ‘Aptal sarışın’ laflarına gönderme yaptı ve böylelikle bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

irem-derici-ic

İLGİLİ HABERİrem Derici'nin makyajsız görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı

 

İLGİLİ HABERİrem Derici: 'Bundan sonraki Defol, sonraki de S...ir ol'

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler