İrem Derici’den ‘Aptal sarışın’ göndermesi

Şarkıcı İrem Derici şimdilerde makyaj videolarıyla gündemde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla öncesi ve sonrası kareleri paylaşan ve son derece de dikkat çeken Derici, hesabına yüklediği son fotoğraf ile sarışınları kızdıracak gibi görünüyor.

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Geçen sene yaz aylarında geçirdiği hastalık sonrasında hastaneye yatan ve bu süreçte ölümden dönen şarkıcı İrem Derici, özellikle son birkaç aydır sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanıyor. Makyajını ve saçını kendisi yapan ve geçirdiği değişimleri de yine takipçilerinin beğenisine sunan Derici, renkli kişiliğini de bu paylaşımlara yansıtıyor. Ancak Derici’nin son yaptığı paylaşım tepki çekmeye aday…

DERİCİ’DEN ‘APTAL SARIŞIN’ GÖNDERMESİ

Saçlarını sarartan ve kıvırcık bir forma büründüren İrem Derici yeni görüntüsünü paylaşırken ‘Beyinli sarışın’ notunu düştü. Derici, bu notuyla ‘Aptal sarışın’ laflarına gönderme yaptı ve böylelikle bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.



