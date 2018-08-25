İrem Derici’den çarpıcı açıklama: “Başlarım aşkına meşkine”

Sabıka Kaydı albümüyle dinleyicilerin karşısına çıkan İrem Derici, "Bundan sonra akıl sağlığıma mukayet olarak yaşayacağım. Altı yıldır duruşumda ve söylemlerimde değişen hiçbir şey olmadı 66 yıl sonra da olmayacak. İsteyen pis ağızlı, isteyen dobra desin bunların hiçbiri bende değişmeyecek" dedi.

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Vatan’a bir röportaj veren İrem Derici, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “Bundan sonra akıl sağlığıma mukayet olarak yaşayacağım. Altı yıldır duruşumda ve söylemlerimde değişen hiçbir şey olmadı 66 yıl sonra da olmayacak. İsteyen pis ağızlı, isteyen dobra desin bunların hiçbiri bende değişmeyecek. Değişen tek şey tipim olur. Sıkıldıkça kendimi değiştiririm estetik ile” dedi.

Derici’nin söyleşisi şöyle:

Peki ya aşk?

Sakinlik sükunet benim için şuan ön planda. Başlarım aşkına meşkine. Konserlerimde gördüğüm sevgi seli bana yetiyor şuan. Tek istediğim akıl sağlığı şu dönemde. Her şeyi tam anlamıyla çözmüş değilim ama artık bir ilişkide kimseye muhtaç gibi görünmek istemiyorum. Erkek gibi bir kız diyorlar bana. Ama aslında sahiplenilmek isteyen köpek yavrusu gibi gezdim yıllarca. İşte bunu yenebildim. Artık kimseye muhtaçlığım yok.

Bu durum sadece aşkla mı sınırlı?

Hayır müzik için de geçerli. Ben yıllardır babamın boyundurluğu altındaydım. Sayesinde çok başarılı işler yaptım ama ben hayatın ekşi yanını da bilen biriyim. Fakat bütün şarkılarım pembe ama ben simsiyahım. Bağlarımı kopardım, kendi istediğimi, bildiğimi yapacağım dedim.

Klip Beyonce ve Rita Ora'dan alıntı yorumları var buna ne diyorsun?

Sahte küçük mükemmel dünyanda, evde bir klip izlerken, keşke ben bu olsaydım dediğin kim var dediler. Yönetmenim Murat sen bana beğendiğin klipleri yaz dedi. Rita Ora'yı sen yapacağız, Beyonce, JLo sen olacaksın dedi ve öyle oldu. Şimdi bana JLo'nun klibinden alıntı yapmış deniyor. Onlara vallahi mi diyorum ve gülüyorum. Ben Beyonce'ın Rita'nın ancak taklidini yapıp yan sanayisi olabilirim. Onlar gibi olamam. Bu şarkı ve klip hiciv ama benim sahte mükemmel küçük dünyam bu.

Kendinde değiştirmeye çalıştığın şeyler var mı?

Bundan sonra akıl sağlığıma mukayet olarak yaşayacağım. Altı yıldır duruşumda ve söylemlerimde değişen hiçbir şey olmadı 66 yıl sonra da olmayacak. İsteyen pis ağızlı, isteyen dobra desin bunların hiçbiri bende değişmeyecek. Değişen tek şey tipim olur. Sıkıldıkça kendimi değiştiririm estetik ile.