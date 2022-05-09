İrem Derici’den Cem Belevi’ye: Sefil hayatında konser dilen

İhanetini affederek barıştığı Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldığı için ayrılan İrem Derici, sosyal medya hesabından eski sevgilisine ateş püskürdü.

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Şarkıcı İrem Derici, bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyor. Geçen aylarda Belevi’nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede affederek ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu yine bulamadı. İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift, yine ihanet sebebiyle ayrıldı.

Cem Belevi’nin İrem Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

“ÇEYREK POPÇU”

Belevi’ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.”